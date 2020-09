Scarlet Nexus : nouveau trailer et Key Visual

était présent au TGS 2020 et Bandai Namco nous a permis de repartir avec un nouveau trailer, uniquement disponible en japonais pour le moment, offrant un peu de gameplay et surtout une mise au point sur cet univers qui mettra en avant Yuito Sumeragi et sa team « BEA », capables d'exploiter des pouvoirs psycho-kinétiques pour repousser les assauts sans fin de troupes extraterrestres.Yuito qui ne sera pas l'unique personnage principal puisque les forces terriennes pourront également compter sur Kasane Randall, qui se contentera pour l'heure d'un render, accompagné du Key Visual encore non finalisé.Sortie prévue l'année prochaine sur PC, PS5, SX mais aussi PS4 et One.- Du gameplay ci-dessous (de 01:20:48 à 01:23:45)- De la cinématique pour Kasane (à partir de 01:29:50)