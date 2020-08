Premier trailer de COD Black Ops : Cold War

Comme nous le disions, la diffusion du premier trailer deau coeur même du mode Warzone n'allait pas léser trop longtemps ceux qui ne s'intéressent pas à ce mode Battle Royale puisque la bande-annonce est désormais disponible sur la toile.Et là encore comme prévu par les leaks, ça sortira le 13 novembre sur PC/PS4/One puis « dès que possible » sur PlayStation 5 et Xbox Series X (c'est à dire dès qu'elles seront lancées), et on rappellera enfin que la partie multijoueur sera dévoilée le 9 septembre.- Confirmation du statut de suite directe de Black Ops 1.- Retour du mode Zombies.- Bientôt une bêta ouverte.- Confirmation du pack cross-gen (à 10€ de plus) qui signifie l'absence de MAJ Next Gen gratuite.