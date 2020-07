The Medium : nouvelle vidéo de gameplay

Après le trailer, on vous remet un peu deavec cette vidéo de gameplay diffusée sur la chaîne de Bloober Team, qu'on attend pour la fin d'année uniquement sur PC et Xbox Series X, et directement dans le Game Pass pour bien faire plaisir aux abonnés.Hautement plus attirant que le précédent jeu du studio (), cette nouvelle expérience usera de la technologie SSD pour nous faire évoluer entre deux mondes sans transition, laissant le joueur passer de l'un à l'autre quand il le souhaite.