Ori 2 et Forza Horizon 4 auront chacun droit à leur upgrade Xbox Series X

Phil Spencer souhaite que la quasi-totalité du catalogue One (mais aussi 360 & Classic) soit rétrocompatible sur Xbox Series X dès son lancement et en attendant de voir ce qu'il en sera vraiment, il ne faudra pas dans tous les cas confondre avec les titres spécialement optimisés pour ce nouveau support.Deux de plus sont d'ailleurs ajoutés à la liste avec d'abordqui passera en combo 4K/120FPS/HDR, en plus d'une refonte coté audio. L'autre, c'estqui uppera lui en 4K natif + 60FPS, avec évidemment temps de chargement revus grâce au SSD. De quoi palier légèrement à l'absence de Forza au lancement, surtout pour les retardataires.Enfin, si on savait déjà quereviendrait sur les nouveaux supports, Microsoft précise que le titre et la totalité des extensions seront balancés sur le Xbox Game Pass en septembre.