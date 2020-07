Serious Sam 4 sort enfin le mois prochain

7 ans après son annonce (des versions PS3 et 360 étaient même prévues à l'époque), lede Croteam va enfin sortir et ce sera pour courant août sur PC via Steam mais également sur Stadia, tandis qu'on reste sans nouvelles des éditions PS4/One. Peut-être pour privilégier la Next Gen un jour prochain ?Un nouveau trailer est disponible pour l'occasion afin de montrer que la longue attente n'aura point entacher les fondamentaux de la licence, pour une expérience qui pourra se jouer aussi bien en solo qu'à quatre en coopération.