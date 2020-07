Worms Rumble est donc un Battle Royale

Pardonnez-nous d'avoir annoncé trop vite que le report surprise deétait la mauvaise blague du jour : c'était sans compter sur Team17 qui débarque tout fier avec son, très attendu nouvel épisode de la franchise jusqu'à se rendre compte qu'il s'agit en fait d'un Battle Royale en temps réel (32 joueurs) visuellement très spécial (c'est moche).Bon, malgré le taux de dislikes déjà élevé pour ce trailer d'annonce, laissons aux intéressés le bénéfice du doute en allant s'inscrire à la bêta () uniquement PC et qui se tiendra du 15 au 20 juillet. Le lancement aura lui lieu en fin d'année, également sur PS5 et PS4.- Cross-play- Rythme saisonnier comme tous jeux du genre- On ignore du coup si c'est un F2P tiens...