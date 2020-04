Star Wars Battlefront II accueille sa dernière MAJ

Malgré un départ catastrophique en terme d'image, incarnant même le début de la fin de l'ère lootboxes,aura tout de même réussi à tenir sur la longueur grâce à quelques refontes bienvenues et une brouette de contenu gratos.Mais les bonnes choses ont toujours une fin et c'est en ce mercredi 29 avril que prend fin le suivi de cette suite avec la MAJ « Scarif » aux couleurs du film, seul à ne pas avoir encore été représenté dans ce titre qui couvre désormais toutes les œuvres passées au cinéma.Pour l'avenir, on sait que EA a d'autres projets Star Wars en chantier, dont les rumeurs d'unen fin d'année (une sorte de Rogue Squadron apparemment).