Grounded lancera son Early Access cet été

Pendant que la majeure partie d'Obsidian bosse sur du RPG (et le DLC de, ne l'oublions pas), la petite équipe en charge du survivala profité de l'Inside Xbox pour en donner des nouvelles avec le trailer que voici.Jouable en coopération et évidemment porté sur le principe « jeu à service », le titre passera par la case Early Access à partir du 28 juillet prochain, aussi bien sur PC que sur Xbox One. Comme de coutume, les abonnés Game Pass seront invités à se lancer dans l'aventure sans rien débourser de plus.