Désormais démuni d'éditeur, Enchanted Portals va tenter sa chance sur Kickstarter

Légèrement moqué à sa présentation pour son « étrange » ressemblant avec un certain, le projetde Xixo Games Studio n'aura visiblement pas assez convaincu l'éditeur qui n'a jamais pris la peine de s'annoncer, poussant l'équipe à se tourner vers un futur Kickstarter pour sortir son titre sur PC et Switch comme déclaré au départ, mais également sur PlayStation 4.Pour prouver leur bonne foie, les développeurs ont mis en ligne une version longue de la première bande-annonce, avec cette fois les améliorations effectuées depuis dont un feeling plus nerveux et des phases de plates-formes plus travaillées.