Un chapitre inédit pour le retour de Doom 64

Episode méconnu mais néanmoins de grande qualité,doit faire son grand retour sur le secteur dématérialisé le 20 mars prochain, pour seulement 4,99€ ou gratos si vous avez précommandéprévu à la même date (même sur Switch, quand bien même ce dernier n'arrivera que plus tard).Et petite surprise intéressante : Nightdive Studios nous apprend que outre quelques bonus mineurs (comme une option d'aide à la gyroscopie sur PS4/Switch), cette légère refonte aura surtout l'honneur de bénéficier d'un chapitre pleinement inédit se situant peu après la fin de la campagne principale, qui fera visiblement lien entre « l'ancienne » saga et l'ère mise en place à partir du reboot de 2016. On prend.