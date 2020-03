Pendant que la concurrence a récemment pu accueillir le quatrième épisode, les joueurs Switch pourront dès le 31 mars rattraper leur retard sur la, avec toujours ses trois campagnes et son mode horde, tous jouables en solo comme en coopération jusqu'à quatre (online et local avec plusieurs consoles).Outre ce trailer, Rebellion ajoute que cette version proposera l'aide à la gyroscopie et, pour ceux que ça intéresse encore, les « fameuses » vibrations HD.