Pendant quepeut depuis quelques jours être pris en main par tous via sa démo jouable, celle de(tout autant remake) continue de se faire attendre mais pour patienter, Capcom nous livre une nouvelle vidéo de gameplay fournie durant la dernière émission CapcomTV, avec tous les « Wooooo » de circonstance.Moins d'un mois nous sépare de la sortie, le lancement restant prévu pour le 3 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.