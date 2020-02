Avengers : nouveau trailer et édition Collector

Square Enix annonce l'ouverture officielle des précommandes pour sonavec comme prévu une édition Deluxe qui, pour 10€ de plus, vous permettra de repartir avec un pack de six tenues et six plaques d'identification, en plus de 72h d'accès anticipé, tout cela étant également valable pour le secteur dématérialisé.En plus de cela, nous n'échappons pas à l'habituelle édition Collection qui intégrera cette version Deluxe, avec tout un tas de goodies qu'on vous laisse découvrir via le visuel ci-dessous, dont une statuette du Captain America (30cm). Pas de prix annoncé pour l'Europe mais comptez plus ou moins 200€ (c'est le prix US en tout cas).Hors accès anticipé, le titre sortira le 4 septembre 2020.Notons qu'une précommande sur le PS Store vous offrira en bonus une plaque d'identification MS Marvel et 1000 crédits pour personnaliser vos héros.