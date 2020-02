MHW Iceborne : trailer de la MAJ 13.0

Attendu pour mars sur consoles et avril sur PC (après cela, promis, les MAJ seront simultanées), l'update 13.0 depermettra de partir en équipe bolosser de nouvelles formes pour les vilains Brachydios et Rajang, tous deux présentés via le trailer ci-dessous.Pour rappel, la suite du programme se décrit pour l'heure comme suit :- MAJ 13.5 en avril : un Alpha Suprême et de nouveaux Masters- MAJ 14.0 en mai : retour d'un « monstre favori »- D'autres MAJ à partir de juin pour encore étoffer le bestiaire