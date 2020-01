Captain Tsubasa se montre un peu plus

Après sa récente annonce surprise,revient se montrer ce week-end avec quelques visuels et une longue vidéo de gameplay fournie ici par GameSpot. Plus proche de(donc du full arcade) que des simili-RPG de la vieille époque, cette nouvelle adaptation entend fourni ce qu'il faut de contenu avec plusieurs modes Story et bien entendu ce qu'il faut pour le jeu en local et en ligne.Pas de date pour le moment, hormis un vague 2020, mais toujours la promesse d'une sortie simultanée sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.