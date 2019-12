Deux trailers pour Tokyo Mirage Sessions Encore

Nintendo (Japon) nous dévoile les deux trailers overview depour en préparer le lancement prévu pour le 17 janvier sur Switch, donnant un peu plus de visibilité à ce titre initialement sorti sur Wii U, sorte de simili-Persona loin d'être inintéressant.Une édition qui s'offrira d'ailleurs quelques bonus dont notamment :- De nouvelles missions de type EX- Des costumes supplémentaires- Trois nouveaux personnages de soutien- Temps de chargement raccourcis- Une map pour les donjons- Option combat rapide (pour zapper les animations)- Et surtout une traduction FR qui manquait à l'original