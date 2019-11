[LEAK] Bleeding Edge : bêtas et date de sortie

Annoncé à l'E3 dernier, le projet multi de Ninja Theory,de son nom, voit sa date de sortie leakée avant le X019 de ce soir, et une fois de plus par la faute du Microsoft Store qui a mis en ligne plus rapidement que prévu les informations attendues.Donc on sait que le titre sortira le 24 mars et tous ceux qui précommanderont le jeu, ou qui y toucheront la première semaine via le Xbox Game Pass (où il sera évidemment présent dès le lancement), repartiront avec un pack de skins en plus de quelques bonus.En outre, deux bêtas sont programmées (14 février et 13 mars) avec les mêmes conditions : accès direct si vous précommandez le jeu ou si vous êtes abonnés Game Pass.