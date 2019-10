Fortnite BR démarre son ''Chapitre 2''

Après ce qui fut l'un des teasers les plus mémorables (et les plus osés pour un jeu online de cette popularité),qui n'est évidemment pas mort vient d'ouvrir son « Chapitre 2 », nouvelle étape d'importance qui se traduit déjà par l'arrivée d'une nouvelle map, chose qui n'était encore jamais arrivée même s'il faut avouer que l'originale avait subit des modifications à chaque saison.Ce nouveau point de départ en profite pour ajouter des modifications d'importance dans le gameplay comme une plus grande attention sur l'aide en coopération (des « bazookas soins » et la possibilité de porter des alliés blessés).Un deuxième trailer se permet de présenter le nouveau Battle Pass, où l'on nous promet moins de grind intensif pour atteindre la palier final. Comme une réponse aux plaintes de plus en plus nombreuses sur l'aspect trop addictif et chronophage.