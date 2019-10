Monster Hunter World : la prochaine collaboration se fera avec Resident Evil 2

Comme ça a été dit un paquet de fois, ce n'est pas parce que Iceborne est disponible (seule et unique extension pour) que les développeurs ont fait leurs valises pour partir vers le prochain épisode. Pas tous en tout cas.On nous annonce en effet l'arrivée d'un nouvel event en novembre qui verra l'ajout de Léon & Claire dans ce monde de chasseurs, avec en bonus deux items issus d'un concours de design organisé par Capcom : l'épée Black Eagle et un nouveau skin pour votre compagnon.On en profite pour rappeler que ce 10 octobre sera une autre date importante pour les fans avec une MAJ gratuite ajoutant le Rajang, une zone volcanique pour le Fief Glorieux et la possibilité de visiter la chambre de ses potes. Sans arrière pensée.