Dragon Ball Z Kakarot : date de sortie, édition collector et Arc Buu confirmé !

Bonne nouvelle : Bandai Namco confirme officiellement queoffrira bien l'intégralité des Arcs de la saga principale, donc également celui de Buu comme le montre la toute fin de cette vidéo qui nous annonce en même temps la date de sortie occidentale, donc quasiment la même qu'au Japon : 17 janvier 2020 (PC, PS4, One).Notons que outre les bonus de préco précemment évoqués, le titre sortira en édition Deluxe, Ultimate et Collector. Cette dernière inclura un artbook, un steelbook et surtout une statuette plutôt sympa.Enfin, petit détail pour la fin : il y aura un Season Pass, dont on vous laisse spéculer sur le contenu (films ?).