Shin Sakura Wars en montre plus sur ses combats

L'équipe en charge dea tenu hier son nouveau Live pour en montrer plus sur le système de combat qui, si vous en doutiez encore, est définitivement de l'ordre de l'action-RPG avec donc plusieurs personnages jouables, chacun ayant ses petites capacités à lui, jusqu'à proposer le classique « esquive + bullet time » bien connu des fans deLes séquences peuvent être retrouvées dans les moments indiqués ci-dessous et on ajoute à cela le Key Visual en attendant davantage de nouvelles aux TGS pour préparer le lancement prévu le 12 décembre au Japon (puis au printemps 2020 en Europe).15:07 à 16:16 : Gameplay Combat23:15 à 23:53 : Gameplay Combat (Hatsuno)25:04 à 25:34 : Gameplay Combat (Claris)28:29 à 33:30 : Gameplay Combat (zone urbaine)