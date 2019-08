GamesCom Gameplay : FFVIII Remastered

Le site 4Gamer se propose de nous en montrer un peu plus sur le rendu deavec ses quelques huit minutes de gameplay sur la fameuse séquence du bal, ainsi que quelques combats.Proposant quelques options de conforts comme la vitesse x3 des combats ou encore quelques « cheats boosts », cette version est attendue pour le 3 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, pour 19,99€ dans tous les cas.