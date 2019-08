Après une petit période de calme comme chaque été, les sorties vont bientôt reprendre avec parmi les concernés de fin du mois lede Remedy qui affiche ici son trailer de lancement pour marquer la fin de sa com, sans compter évidemment le cas du Season Pass fait de deux extensions.Le lancement est plus exactement prévu pour le 27 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.