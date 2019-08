Ys VIII a désormais atteint les 600.000 ventes Ys VIII a désormais atteint les 600.000 ventes

Sans pouvoir prétendre au statut des plus grands, le groupe Falcom continue d'assurer une bonne santé sur la longueur en récupérant environ 5,6 millions d'euros en bénéfice net pour le dernier exercice fiscal (avril à juin), et ce sans sortie notable hormis un portage HD sur PS4 de Ys : Memories of Celceta (dont on attend toujours une annonce pour l'occident).



Ys qui continue d'être un beau pilier pour Falcom qui revendique aujourd'hui 600.000 ventes au niveau mondial de son Ys VIII : Lacrimosa of Dana, juste avant le lancement au Japon de Ys IX, prévu lui fin septembre (et lui non plus pas encore annoncé chez nous).



Coté The Legend of Heroes, on attend la sortie européenne de Trails of Cold Steel III pour le 22 octobre (le IV est disponible depuis un an au Japon) tandis que les développeurs préparent à la fois l'avenir de la franchise, et de possibles remasters Ao no Kiseki et Zero no Kiseki (évoqués pour l'heure, mais pas encore confirmés officiellement).