Le Donjon de Naheulbeuk : l'adaptation JV s'offre une première présentation

Licence pleine de nostalgie pour ceux qui l'ont avant tout suivi en format audio (avant des adaptations en BD et romans),attend depuis un moment son arrivée dans le secteur JV et les choses se sont soudainement précisées hier avec la diffusion d'un premier « Direct ».Nous savions déjà queincarnerait une adaptation un peu libre de la première saison (donc le fameux donjon) sous la forme d'un tactical sauce XCOM qui a déjà reçu quelques sympathiques retours, avec bien entendu toute la bande de bras cassés dont chaque représentant disposera de son propre arbre de compétences, en évident lien avec sa classe (Ranger, Elfe, Nain…).L'équipe d'Artefacts Studios souhaite une sortie pour l'été 2020, exclusivement sur PC dans un premier temps (les consoles, on verra plus tard) avec du lourd coté enrobage puisqu'on y retrouvera les voix de John Lang (créateur de la licence), Benzaie, Bob Lennon mais aussi Franck Pitiot et Jacques Chambon, tous deux bien connus des fans de Kaamelott.Une seconde présentation tombera d'ici la fin d'année.