Hatsune Miku se prépare pour la Switch

On s'étonnerait presque que SEGA ait mis autant de temps mais c'est bon, la Switch accueillera enfin son volet de la franchisesous la forme d'un méga best-of fait de 101 morceaux (dont la plupart tiré des anciens volets, incluant de nombreux réenregistrements), 300 costumes et des modes inédits qui restent encore à dévoiler.Sortie prévue pour début 2020, au Japon, et notez que les 10 morceaux inédits pourront être récupérés sur la version PlayStation 4 sous forme d'un DLC.