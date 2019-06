Indés x Game Pass : un nouveau showcase jeudi

Microsoft annonce la venue d'un second showcase « ID@Xbox Game Pass », donc plus concrètement un petit programme de 10-15 minutes totalement consacré à des jeux indépendants qui sont déjà assurés de sortir dans le programme Xbox Game Pass, aussi bien sur PC que sur Xbox One.De nouvelles annonces seront faites en plus d'un nouvel aperçu sur certains titres montrés à l'E3, commeet la très intrigante adaptation dePour rappel, le premier numéro diffusé en mars, ça ressemblait à ça :