PS4 : une bêta ouverte de Monster Hunter World : Iceborne ce week-end

Capcom nous annonce queva lancer sa bêta jouable dès cette semaine et nul besoin de précommander l'extension ni d'avoir le jeu de base : il suffit simplement d'être abonné PS Plus et de s'y lancer du vendredi 21 juin au lundi suivant (midi dans les deux cas). Les autres joueurs PS4, non abonnés, pourront faire de même du vendredi 28 juin au lundi 1er juillet (midi là encore).La bêta, qui aura heureusement son pré-téléchargement, offrira :- Trois quêtes- La présence de Bandaro et Tigrex- Accès à tous les types d'armes et aux nouvelles fonctionnalitésChaque quête accomplie vous offrira un pack d'objets pour le futur lancement, prévu le 6 septembre (PS4 & One, plus tard sur PC).