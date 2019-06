Daemon x Machina : aperçu du mode coopération, story trailer et MAJ PVP post-launch

Sujet à tout un tas d'améliorations depuis sa démo temporaire,est revenu s'afficher sur le Treehouse de Nintendo avec du gameplay montrant d'ailleurs le mode coopération jouable jusqu'à quatre en ligne, avec un hôte qui sélectionnera les missions et des récompenses pour tous. Notons d'ailleurs qu'un mode PVP est également au programme, mais n'arrivera qu'après le lancement via une MAJ gratuite.En attendant la sortie prévue le 13 septembre, on vous ajoute le Story Trailer (japonais), quelques visuels et un aperçu des « gros » joycons que Hori mettra en vente pour accompagner le jeu.