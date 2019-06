[Treehouse] Nouvelle présentation de Pokémon Epée & Bouclier + restriction dans les transferts old-gen

Le Live Treehouse de Nintendo a permis d'en voir un peu plus sur le futur, avec très vite une grosse mauvaise nouvelle dans la face des joueurs : l'application « Pokémon Home » (début 2020) qui servira également de banque Pokémon ne permettra pas transférer d'autres créatures de la région de Galar (donc celle du jeu concerné).Concrètement, on peut donc dire que hormis ceux déjà entraperçus comme Embrylex, Pikachu et autres, il sera donc impossible d'obtenir d'une autre façon les créatures des 7 précédentes générations, en tout cas pour le moment. Bien sûr, on sait que derrière cette restriction se cachent des excuses qui se valent (il y a quand même plus de 800 bestioles à modéliser donc toutes ne seront pas prêtes), mais ça donnera aussi un bon argument à l'espèce de mode Raid qui permettra donc de placer des events pour chopper des anciens légendaires et autres fabuleux.Et à part ça :- La zone ouverte de la région de Galar sera soumise aux conditions météorologies et cycle jour/nuit, influant aussi bien sur les apparitions de pokémons sauvages que certains combats. Par exemple, un dresseur spécialiste dans les pokémons électriques va se retrouver renforcé si vous l'affrontez sous l'orage.- La touche « Y-Comm » permettra de faire appel à d'autres joueurs soit pour lancer des raids, soit pour demander des combats ou des échanges quand vous le souhaitez.- Qu'importe qui donnera le coup final à une bestiole géante du mode Raid, tous les entraîneurs sur place pourront tenter de l'attraper indépendamment, même ceux dont l'équipe a été dégommée.- Le Mew de la Pokéball Plus peut-être transféré dans. Si vous l'avez déjà mis dans, il faudra attendre de voir si ce fabuleux est bien compatible avec l'application « Pokémon Home ».Bonus : deux nouvelles nouveaux repérés dans la démo sur place.