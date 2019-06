Crash Team Racing NF va avoir un gros suivi

Se faisant plus ambitieux que ce qu'on aurait pensé au départ,a désormais l'intention d'être un véritable jeu à service avec l'annonce d'une première saison de contenu post-launch, et c'est gratuit, et garanti sans lootboxes et micro-transactions.Concrètement, le mode Grand Prix se présentera comme un ensemble de défis à relever (dont la liste se renouvelle) afin de glaner des points pour obtenir des skins, personnages et autres, le premier challenge étant déjà attendu pour le 3 juillet. La première saison accueillera deux autres tournois, le dernier permettant de débloquer un certain Spyro.Sortie prévue dans dix petits jours sur PS4, One & Switch.