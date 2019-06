Sky : le prochain jeu de thatgamecompany sortira finalement sur PC et consoles

Apple était tout fier d'annoncer en septembre dernier l'exclusivité iOS de(le nouveau thatgamecompany, désormais désolidarisé de Sony) mais alors que le titre doit enfin sortir le 11 juillet sur iPhone et iPad, nous apprenons aujourd'hui qu'un lancement futur est déjà signé sur Android mais aussi PC et consoles, sans plus de précisions pour ces dernières.On rappelle qu'il s'agira d'un F2P (en tout cas sur mobiles) qui nous laissera voguer dans les cieux et des endroits bien plus dangereux où il sera conseillé de collaborer avec des inconnus rencontrés sur le chemin. Notez également que, pour la première fois dans une production Jenova Chen, un suivi sera au programme avec du nouveau contenu sur la longueur.