Destiny 2 : présentation de l'extension, passage en F2P et confirmation du cross-save sur PS4

Même si l'essentielle des informations ont été leakées dans la semaine, Bungie a évidemment tenu son LiveStream pour présenter en détails l'avenir deavec notamment une grosse présentation de(ouchez nous), extension attendue le 17 septembre avec au programme :- Nouvelle zone- Nouveau donjon- Nouvelles missions principales et quêtes annexes- Ce qu'il faut de loot- Nouveau RaidLe 17 septembre qui sera une date très importante pour la franchise puisque le titre se transformera en, terme donné pour le passage en free-to-play sur tous les supports (dont Steam), vous donnant accès sans restriction à la totalité du contenu Year 1.Enfin, le cross-save qui arrivera prochainement intégrera la totalité des machines dont finalement la PlayStation 4. Le doute était permis et pour cause : Sony n'a accepté la fonction que mercredi (au point que Google a oublié de modifier la mention durant la conférence).