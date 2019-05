Dragon Quest Builders 2 dévoile son Season Pass

Disponible depuis quelques mois au Japon,bénéficie d'un suivi fait de DLC gratuit et surtout payants. Nintendo nous en fait le bilan pour la version occidentale prévue ce 26 juillet sur Switch, et bien entendu, tout cela concerne également celle sur PlayStation 4 qui arrivera en même temps.26 juillet : Pack Kniccknack (gratuit)- Un pack d'objets aux couleurs du Nouvel An26 juillet : Pack Hotto Studd (5,99€)- Pack de 40 objets + une nouvelle île pour looter de nouveaux matériaux2 août : Pack Aquarium (9,99€)- Extension avec nouvelle île et quêtes supplémentaires- 40 poissons à pêcher- Nouveaux éléments et skins à débloquer9 août : Pack Modernist (9,99€)- Pack de 70 objets pour créer des hôtels de luxeUn Season Pass sera au programme pour récupérer tout ça à prix réduit (20,99€) et il est possible de précommander sur l'eShop le jeu + le pass (79,99€ l'ensemble).