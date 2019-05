Red Dead Online sort enfin de sa bêta : les nouveautés, et la feuille de route

Après plusieurs mois d'activité,sort enfin de sa bêta et accueille donc une bonne grosse MAJ riche en contenu pour démarrer véritablement sa carrière, avec au programme :- Nouvelles missions coopération- Nouvelles missions exploration/libre- Nouveaux défis de groupe : pêche, cueillette et chasse aux oiseaux.- Nouveaux événements aléatoires.- Le poker entre potes (jusqu'à six).- Nouveau mode multi (conquête de territoires)- Nouvelle arme (revolver LeMat), skins et emotes.En outre et pour mettre fin aux tueries de masse alors que certains joueurs veulent se balader tranquillement, il sera possible de sélectionner un « style défensif » qui vous prémunira des attaques ennemies (mais vous ne pourrez évidemment pas faire de PVP pendant ce temps). Le système de prime a également été rééquilibré pour faire en sorte que si vous jouez en « style offensif » mais que vous vous défendez face à une attaque, votre prime n'augmentera pas. De même si vous attaquez délibérément un joueur avec une prime très élevée.Enfin, la MAJ balance une masse de correctifs et de rééquilibrage, en rajoutant que les joueurs PS4 ont l'honneur de pouvoir s'y lancer sans PS Plus (jusqu'au 27 mai), que cette semaine fera l'objet d'un boost d'xp et d'argent pour tous (ainsi qu'un pack de 15 lingots d'or offerts), et que la feuille de route des prochaines semaines a déjà été livrée.28 mai :- Nouveau mode multi « Tous aux abris »- Défi « Chasse aux animaux sauvages »4 juin :- Nouveau mode multi « Cible à abattre »- Event « Magnat du Chemin de Fer »11 juin :- Nouveau mode multi « Passage en torche »- Nouveaux skinsDès cet été :- Lancement du système de rôle/job qui vous permettra de bénéficier de features de gameplay inédites selon vos choix, ainsi que de nouvelles récompenses. Trois rôles seront proposés au départ : chasseur de prime, collectionneur et marchand.