Ghost Recon : Breakpoint fait sa présentation

Ubisoft nous a donc fait la présentation dedont le nom n'était pas un secret (leak oblige) tout comme ce à quoi l'on pouvait s'attendre puisqu'il s'agira bien d'une suite directe de la formule, dont de l'open-world à quatre en coopération (ou seul si le coeur vous en dit), mais avec tout un tas de nouvelles possibilités et gadgets.Sortie prévue le 4 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec déjà la promesse d'un large suivi fait de plusieurs extensions, de nouvelles classes et armes, mais aussi (une première pour la saga) des raids en ligne.On vous laisse avec le trailer CG et la grosse vidéo de gameplay.- Accès à la future bêta- Pack bonus de trois armes exclusives- Le jeu de base- Le jeu- 3 jours d'accès anticipé- Le pass Year 1 (*)- Tout le monde de l'édition Gold- Une nouvelle mission bonus- Un pack d'items supplémentaires- Tout le contenu de l'édition Ultimate- Un Steelbook- L'OST- 3 lithographies- Une figurine de Cole D.Walker (24cm)- Un Dog Tag- Une carte (waterproof !)(*) Le Pass « Year 1 » est constitué d'une nouvelle mission au lancement, un pack d'items deux extensions qui sortiront plus tard et un accès anticipé d'une semaine aux trois nouvelles classes (gratuites) qui arriveront à une date non spécifiée.