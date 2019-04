A Plague Tale : huit minutes de gameplay

Commençant à entrevoir le bout du long chemin,se dévoile un peu plus au travers de ce qui sera probablement l'une de ses dernières présentations : huit bonnes minutes de gameplay pour montrer les principales mécaniques de ce jeu assez infiltration dans l'esprit, réclamant d'éviter gardes et rats, parfois en les retournant les uns contre les autres.Sortie prévue le 14 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.