God Eater 3 sortira finalement sur Switch

On ignore pourquoi Bandai Namco n'a pas procédé ainsi depuis le départ (la Vita étant morte) plutôt qu'attendre quatre mois après le lancement japonais desur PS4/PC pour enfin annoncer une évidente version Switch.La sortie se fera mondialement (le 11 juillet au Japon, le lendemain chez nous) avec le même contenu, la possibilité d'y jouer à quatre en réseau local et jusqu'à huit en ligne, et des costumes bonus de Yuri & Estelle de, du moins si vous passez par la précommande.Notons que pendant ce temps, les versions PC & PS4 viennent d'accueillir une MAJ 1.30 apportant quelques correctifs, deux nouveaux partenaires, autant de grosses bestioles, et de nouveaux costumes.