En attendant le remake, Square Enix revient sur le développement de Final Fantasy VII

Square Enix vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo de son format « Inside Final Fantasy » pour revenir ici sur(avec sous-titres FR dans les options), où les nostalgiques découvriront quelques anecdotes et souvenirs de la part de Yoshinori Kitase, Shinji Hashimoto et Yusuke Naora, en rappelant que les deux premiers participent aujourd'hui au développement du remake.L'original lui est disponible sur tous les supports du moment, du PC aux mobiles en passant par la PS4, la One et la Switch.Au cas où, si vous l'aviez loupé, voici l'Inside sur