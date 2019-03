Ys IX : petite vidéo, visuels & informations

Après le récent Live Stream, Falcom a livré son communiqué pour revenir sur la première véritable présentation de, toujours attendu pour les fêtes de fin d'année (au Japon, on précise) et exclusivement sur PlayStation 4.Une petite vidéo de meilleure qualité et quelques visuels viendront illustrer la ville de Baldeux (coeur du jeu puisque représentant pratiquement la moitié du terrain de jeu) où réside la fameuse prison géante servant à y enfermer prisonniers politiques, gros vilains et surtout les « Monstrum », des humains dotés de capacités surnaturelles (qu'importe que chacun soit bon ou mauvais).Hormis un premier aperçu d'Adol via le key visuel ci-dessous, on découvrira donc plus en détails deux des divers Monstrum qui intégreront votre équipe, à savoir White Cat (sorte de Robin des Bois dans son coté « je vole aux riches pour donner aux pauvres ») et Hawk, bien plus étrange car se réclamant de la « Justice Divine » et étant spécialisé dans l'assassinat.Rappelons qu'une des premières particularités annoncées de cet épisode sera de bénéficier d'une totale liberté de mouvements, notamment la possibilité de courir à la verticale sur n'importe quel mur.