Power Rangers BftG : le casting s'étoffe en vidéo

Parce qu'il doit bien y avoir deux ou trois intéressés dans le fond, voici un nouveau trailer deoù l'on va surtout en voir davantage sur le casting, apprendre qu'il y a un système d'assist et des Ultra à base de Megazord. Quand même.Ça sort toujours le mois prochain sur les trois consoles (plus tard dans l'année sur PC) uniquement en dématérialisé pour 19,99€, ou le double si vous voulez le collector incluant le Season Pass fait de trois personnages et le mode Arcade dédié à chacun (en plus de quelques skins).