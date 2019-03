Control : Jesse montre ses pouvoirs en vidéo

Game Informer nous en lâche un peu plus sur, prochain projet de Remedy avec une vidéo qui va se charger de nous dévoiler quelques unes des capacités de Jesse Faden, nouvelle promue au Bureau Fédéral du Contrôle qui dès son arrivée va devoir faire face à deux situations relativement inhabituelles (ça reste une branche gouvernementale enquêtant sur le paranormal) : les bureaux semblent envahis par les forces d'un autre monde, et elle-même se voit soudainement dotée de divers pouvoirs.Télékinésie, manipulation d'objets et d'ennemis ou encore lévitation seront donc au programme pour à la fois repousser ce qui se présente face à vous, mais également ouvrir peu à peu de nouvelles voies dans cet espèce de gigantesque labyrinthe à la structure forcément très particulière.Le lancement reste attendu pour cette année sur PC, PS4 & One, édité par 505 Games.