Trine 4 : un trailer et une grosse compile

Frozenbyte dévoile le premier trailer de, nouvel épisode destiné à faire oublier les quelques déboires du troisième et qui visiblement semble toujours aussi joli, avec bien entendu un aspect coopération encore en point central de la progression (jusqu'à quatre en local et en ligne) ainsi que la promesse d'un système de combat enfin revu.Le titre sortira en fin d'année sur tous les supports, et bénéficiera même d'une version boîte regroupant la totale, mais uniquement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Donc pas sur Switch, alors que ce quatrième épisode sortira en même temps que les autres, mais peut-être que l'éditeur ne souhaite pas pour l'heure faire de l'ombre à GameStop qui compte lancer dessus une trilogie en physique dans le courant du printemps.