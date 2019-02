Devil May Cry 5 : trailer final à J-8

Le trio des'échauffe une dernière fois avant le gros show : Capcom nous en diffuse le trailer de lancement pour préparer la sortie prévue la semaine prochaine, plus précisément le 8 mars, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (attention, il paraît que le trailer spoil un peu #japon).En attendant, vous pouvez toujours vous refaire la deuxième démo sur les deux consoles, vous donnant accès à quelques combats aux commandes de Nero.