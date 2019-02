Catherine Full Body a sa date européenne, et sortira bien uniquement sur PS4

Disponible depuis aujourd'hui même sur le territoire japonais, car il n'y a apparemment pas mieux qu'un jeu sur l'adultère pour fêter la St Valentin,bénéficie enfin d'une date de sortie mais il faudra patienter puisque l'occident ne le verra pas arriver avant le 3 septembre. Et en passant, comme on s'y attendait, il s'agira du coup d'une exclusivité PS4 puisque Atlus ne souhaite pas localiser la version Vita.Une version Day One sera là pour ajouter un Steelbook, ainsi qu'une « Premium Edition » à 10€ de plus pour repartir avec une OST, un artbook et une petite peluche.En voici un nouveau trailer.