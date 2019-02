Assassin's Creed III Remaster : une date, un trailer... mais aussi une version boîte

On l'avait oublié mais le remaster deest toujours prévu pour ce premier trimestre, et a même une date précise maintenant puisque ce sera pour le 29 mars, inclus dans le Season Pass d'et proposant les choses suivantes :- Toutes les extensions « King Washington »- Le tout avec une rehausse graphique (dont 4K & HDR) comme vous pouvez le voir avec le trailer ci-dessousNotez d'ailleurs que si vous le souhaitez, vous pourrez acheter tout cela en boîte pour 39,99€, ce qui reste assez cher quand on sait que c'est exactement le même prix que le Season Pass (qui ajoute six DLC pour). Mais c'est en boîte...