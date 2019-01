Left Alive : trailer et fournée de visuels

On a quelques nouvelles deavec tout d'abord un petit trailer qui se charge de mettre en scène l'invasion de la méchante armée Garmoniyan sur la bourgade de Novo Slava (cadre du jeu où seront réunis les divers survivants), accompagné d'une grosse poignée de visuels pour mieux illustrer ce « survival action shooter » qui mélangera des phases à pied (orienté survie donc) et d'autres à bord d'un gros mécha.Sortie prévue le 5 mars sur PC et PlayStation 4.