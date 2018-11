FFXIV dévoile sa troisième extension

N'en finissant plus d'afficher sa belles formes, ce qui est cocasse quand on le déclarait mort-né à ses débuts,poursuit sa carrière et accueillera pour l'été 2019 sa troisième grosse extension, nomméeAu programme, les développeurs vont nous fournir au moins ceci :- Level-Cap qui passe à 80- Nouveaux jobs- Nouvelle race jouable- Nouvelle tribu (N'moh)- Nouvelles zones (Forêt Rak'tika et Am Araeng)- Son lot de donjons, défis disciples & raids (dont un à 24 joueurs)- De l'équipement à foison (dont des recettes)On ajoutera à cela diverses modifications du système de jeu dont :- Arrivée d'un mode New Game +- Possibilité de voyager d'un serveur à l'autre (via les trois cités-Etats)- Possibilité de combattre aux cotés de certains PNJ- Quelques changements comme une fusion des PM & PTL'été 2019, ça reste encore loin et ceux qui tournent actuellement sur le jeu auront également de quoi s'occuper avec la future MAJ 4.5 (dont la date reste à préciser) ajoutant notamment le Mage Bleu, accessible dès que vous aurez terminé le scénario 2.0 et qui sera avant tout consacré aux fans de l'expérience solo vu ses larges capacités (qu'il faudra toujours apprendre en combattant).