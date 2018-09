Pokemon Let's Go aura ses bundles

Même 18 mois après sa sortie, la Switch ne croule pas sous les bundles, encore moins les versions collectors, maisméritera visiblement les honneurs avec un pack aux couleurs du jeu (Switch, dock et joycons), l'une des deux versions du jeu selon vos goûts (uniquement en dématérialisé par contre) et l'accessoire Poké Ball Plus. Notez qu'il existera également un pack avec le jeu (en boîte cette fois) et la Poké Ball Plus pour 99,99€.Tout ça sortira le 16 novembre prochain et en attendant, voici deux nouveaux trailers, le premier présentant le dit pack, tandis que le second montre quelques uns des techniques secrètes de nos starters, dont le retour de l'attaque Surf.