Assassin's Creed Odyssey : vidéo de gameplay, map complète et info New Game Plus

Ubisoft nous dévoile une nouvelle vidéo de gameplay sur, susceptible de spoiler un peu puisque illustrant une partie de la mission consistant à retrouver la trace d'une certaine Médusa.Parallèlement, on accueille juste en dessous un leak de la map complète, soit 130km² à visiter, ce qui fait bien plus large que(80km²) mais avec davantage d'eau pour pousser le retour de la navigation.Enfin, notons que si le New Game Plus est d'ores et déjà confirmé, il faudra comme pourattendre une MAJ post-launch, donc après le 5 octobre prochain (PC/PS4/One).